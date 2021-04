Volante della Polizia finisce contro un muro durante un inseguimento: due agenti feriti, bloccati due ladri

Alessandria – Inseguimento in pieno centro città oggi pomeriggio, intorno alle tre, in Corso Roma ad Alessandria. Una pattuglia della Polizia si è infatti lanciata all’inseguimento di cinque persone sorprese a rubare in un appartamento della zona. Nel corso della concitata azione, però, l’auto è finita contro l’angolo di un palazzo e due poliziotti sono rimasti feriti, sembra non in modo grave. Grazie al pronto intervento di altre due pattuglie due dei ladri sono stati comunque bloccati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118.