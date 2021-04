Calcio Eccellenza: l’Acqui cade all’“Ottolenghi” contro il Centallo, il Castellazzo pareggia in casa con l’Olmo

Alessandria – Altra domenica non troppo esaltante per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di Eccellenza Girone B, terza giornata. Acqui e Castellazzo hanno, infatti, terminato i rispettivi impegni con una sconfitta e un pareggio. I termali, all’ “Ottolenghi”, si sono arresi al Giovanile Centallo per 3-1. La compagine cuneese si è imposta grazie alla tripletta di Magnino mentre per i Bianchi allenati da mister Arturo Merlo a poco è valsa la rete di Bollino. Pareggio per il Castellazzo che, fra le mura amiche del “Comunale”, ha costretto l’Olmo all’1-1. Di Zunino la rete che ha dato un punto alla compagine biancoverde alessandrina allenata da mister Nobili. In classifica Acqui e Castellazzo stanziano nelle parti basse con un solo punto all’attivo.