Calcio Serie D: il Casale espugna il campo del Città di Varese e si porta fuori dalla zona playout

Varese (Città di Varese 1 – Casale Fbc 3) – Importante vittoria per il Casale che, fuori casa contro il Città di Varese, si è imposto per 3-1 nel match valido per il recupero della 26° giornata del campionato di Serie D Girone A. Tre punti che, per la squadra allenata da Francesco Buglio, vogliono dire allontanamento dalla zona playout.

A passare in vantaggio sono in padroni di casa al 15’ del primo termpo: Nicastri va quasi sul fondo a sinistra e mette in mezzo un rasoterra che taglia tutta l’area, dalla parte opposta arriva Ebagua che tocca facilmente in rete a porta vuota.

Il Casale, però, non si abbatte e ribalta il risultato nel giro di due minuti. Al 44’ trova il pari con Colombi di testa mentre due minuti dopo, su rigore assegnato per atterramento di Lewandowski da parte di Scampini, firma il sorpasso grazie alla rete di Poesio dal dischetto.

Nella ripresa lombardi in dieci per l’espulsione di Disabato che, già ammonito, atterra Coccolo lanciato in porta.

Alla mezz’ora occasione per i Nerostellati con doppia parata di Siaulys che salva il Varese dal colpo del ko.

Ma i lombardi allenati da Ezio Rossi, ex allenatore proprio del Casale, non sono più in gara tanto che restano pure in nove per l’espulsione di Ebagua per un colpo a gioco lontano del nigeriano contro un giocatore del Casale, Nouri, ancora a terra.

Non basta perché anche Ezio Rossi è espulso per proteste nei confronti dell’arbitro.

Al 43’ il Varese reclama un rigore per atterramento di Minaj in area nerostellata, l’arbitro lascia correre.

Nei cinque minuti di recupero il Casale piazza il tris grazie a Mullici che segna su punizione.

Città di Varese (3-4-1-2): Siaulys; Quitadamo, Aprile (Beak 27′ st), Parpinel; Polo (Otelè 1′ st), Scampini (Snidarcig 33′ st), Disabato, Nicastri (Petito 38′ st); Capelli (Aiolfi 37′ st); Ebagua, Minaj. A disposizione: Lassi, Ritondale, Dellavedova, Balla. All. Ezio Rossi.

Casale FBC (3-5-2): Drago; Fabbri, Cintoi, Todisco; Romeo, Poesio, Lewandowski (Mullici 31′ st), Raso (Lanza 47′ st), Romeo, Nouri (Guida 37′ st); Coccolo, Colombi (Franchini 30′ st). A disposizione: Tarlev, Fontana, Giusio, Lanza, Tochukwn, Cocola. All. Francesco Buglio.

Arbitro: Leonardo Tesi di Lucca.

Gol: pt 15′ Ebagua (V), 44′ Colombi (C), 47′ Poesio (C) su rigore; st Mullici (C).

Ammoniti: Fabbri (C), Aiolfi (V).

Espulsi: Disabato al 17′ st per doppia ammonizione, Ebagua al 34′ st e l’allenatore Ezio Rossi al 41′ st.

Corner: 3-3

Recuperi: 0+5

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.