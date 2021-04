Calcio Serie D: pareggio casalingo del Derthona con la Sanremese

Tortona (Hsl Derthona 1 – Sanremese 1) – Pareggio casalingo per l’Hsl Derthona che, al “Coppi”, ha terminato 1-1 la sfida con la Sanremese, recupero della 26° giornata del campionato di Serie D Girone A.

Locali subito in vantaggio al 1’: Manasiev raccoglie palla sulla trequarti, si accentra e fa partire un sinistro violento in diagonale che trafigge Dragone e porta in vantaggio i suoi.

La Sanremese non ci sta e al 12’ un pallone lasciato scorrere dalla difesa tortonese diventa palla invitante per una proiezione offensiva di Gagliardi che cambia fascia per il tiro al volo di Convitto che Teti riesce a deviare oltre la traversa.

L’Hsl Derthona soffre molto sulle iniziative a sinistra di Convitto che costringe alla chiusura in angolo la difesa, ma al 42′ riceve un regalo dagli avversari con Dragone che esce dall’area con il pallone in mano facendosi fischiare una punizione dal limite in posizione centrale battuta con il mancino dal neoacquisto Zerbo ma respinta dalla barriera.

Nella ripresa stessi ventidue in campo e la Sanremese chiede un rigore per un intervento di Manasiev su Convitto ma l’arbitro lascia proseguire e arriva il tiro di Lo Bosco alto sulla traversa.

Al 17′ una ripartenza dei padroni di casa con Manasiev mette Zerbo solo davanti a Dragone ma al momento del tiro la punta tortonese commette fallo e l’azione sfuma.

Al 23′ Tordini rimane a terra dopo uno scontro ma la Sanremese prosegue l’azione e la palla arriva a Convitto su cui Teti risponde sicuro.

Alla mezz’ora circa la Sanremese trova il pari: cross dalla sinistra di Gagliardi per il palo lontano, colpo di testa di Demontis e Teti è battuto.

Nel finale le squadre si allungano ma non si registrano occasioni particolarmente degne di nota.

Finisce 1-1, il Derthona sale a 33 punti, poco sopra la zona playout.

Domani toccherà al Casale recuperare il suo match della 26° giornata. I Nerostellati saranno ospiti del Città di Varese, fischio d’inizio alle 15.

Hsl Derthona (4-4-2): Teti; Maggi (42′ st Andriolo), Emiliano, Gjura, Tordini; Casagrande (12′ st De Simone), Cardore, Lipani, Manasiev; Varela (33′ st Spoto), Zerbo (41′ st Concas). A disp. Rosti, Cattaneo, Palazzo, Andriolo, Kanteh, Mingiano. All. Zichella.

Sanremese (4-3-3): Dragone; Danovaro (18′ st Ponzio), Castaldo (14′ st Murgia), Mikhaylovskiy, Pici; Demontis, Miccoli, Gemignani; Gagliardi, Lo Bosco, Convitto. A disp. Giletta, Ponzio, Doradiotto, Fava, Pellicanò, Coccoluto, Fenati, Buccino. All. Andreoletti.

Arbitro: Grassi di Forlì

Marcatori: pt 1′ Manasiev; st 35′ Demontis

Ammoniti: Emiliano, Varela; Pici, Dragone, Castaldo, Gemignani

Calci d’angolo: 8-3

Recuperi: 2+5

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.