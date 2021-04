L’Alessandria soffre e lotta ma esce sconfitta dalla sfida col Como che è promosso in Serie B

Como (Como 2 – Alessandria 1) r.c. – L’Alessandria ha lottato e ci ha provato fino alla fine ma ad andare in Serie B è il Como che oggi, al “Sinigaglia”, ha battuto i Grigi per 2-1 staccando così il biglietto per accedere in automatico alla serie cadetta. Decisiva, per i lariani, nel primo tempo la doppietta di Gabrielloni mentre per l’Alessandria ha segnato Bellodi. Ma non è bastato perché ad andare in B alla fine sono i lombardi.

Ora i per i Grigi si apriranno i playoff, di certo una ben magra consolazione.

Alessandria senza Casarini e Mora, titolari ormai da molte gare, e senza Crisanto in panchina. Al loro posto Mora a destra e Gazzi, interno sinistro, mentre Bruccini si sposta a destra. Confermato il tridente, con Mustacchio, Eusepi e Arrighini. Como con lo stesso undici iniziale di Livorno, Rosseti terminale offensivo, ma con un tridente alle spalle composto da Terrani, Gabrielloni e Gatto.

Al 10’, sponda Alessandria, Bruccini apre per Arrighini: controllo e conclusione, Facchin in due tempi.

Al 14′ gol del Como: sul cross di Terrani, Bellodi si perde la marcatura, Gabrielloni di testa, segna. Troppo libero l’attaccante, marcatira da dietro.

Al 21′ bravo Pisseri sulla punizione da sinistra di Arrigoni a respingere con i pugni.

30′ raddoppia il Como, ancora Gabrielloni ma la difesa dei Grigi non è esente da colpe.

Al 33’ l’Alessandria riapre la partita: su una rimessa laterale, colpo di testa di Bellodi, palla nell’angolino, nel tentativo di toglierla Arrigoni la accompagna, ma è già dentro.

Al 47′ miracolo di Pisseri sul colpo di testa del solito Gabrielloni, sul cross di Terrani da destra.

Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

Al 2’ occasione per il pareggio: Gazzi apre per Arrighini, palla in mezzo, Facchin a vuoto, Celia colpisce di sinistro e palla fuori.

Cominciano, poi, i cambi in casa grigia. All’ 11′ dentro Di Quinzio, ex della sfida, per Mora mentre al 19’ doppio cambio: dentro Giorno e Frediani, fuori Gazzi e Mustacchio.

Al 26′ Iovine decisivo in angolo sul bel tiro di Di Quinzio destinato nell’angolino.

Al 29′ ultimi due cambi: dentro Chiarello e Corazza, fuori Bruccini ed Eusepi.

Al 38′ Grigi ancora pericolosi: sponda di Arrighini per Frediani, che entra in area, conclusione ravvicinata, blocca Facchin.

I quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro Miele non fanno registrare altri episodi degni di nota e al triplice fischio la panchina del Como esulta. Per i Grigi una grande delusione al termine di un campionato in cui l’undici mandrogno è quasi arrivato ad accarezzare un sogno che manca, ormai, da troppo tempo.

Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Crescenzi, Solini (27’st Bertoncini), Bovolon; Arrigoni, Bellemo; Terrani (11’st Daniels), Gabrielloni (33’st Ferrari), Gatto (33’st M’Haidat); Rosseti (27’st Cicconi). A disp.: Bolchini, De Nuzzo, Celeghin,, Walker, Koffi, Castillion, Dkidak. All.: Gattuso

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Mora (11’st Di Quinzio), Gazzi (19’st Giorbo) Bruccini (29’st Chiarello), Celia; Mustacchio (19’st Frediani), Eusepi (29’st Corazza), Arrighini. A disp.: Crosta, Cosenza, Podda,Macchioni, Poppa, Rubin, Stanco. All.: Longo.

Arbitro: Miele di Nola.

Gol: pt 14′ e 30′ Gabrielloni, 33′ Bellodi

Ammoniti: Arrigoni, Bruccini, Gazzi, Solini, Bellemo per gioco falloso

Corner: 6-3

Recuperi: 3+4

Note: giornata di sole, terreno in discrete condizioni, si gioca senza pubblico.