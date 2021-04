Pallacanestro femminile Serie A2: una Autosped Castelnuovo Scrivia con diverse assenze cede il passo all’Alpo Villafranca

Tortona (Autosped Castelnuovo Scrivia 51 – Alpo Villafranca 72) – Sconfitta casalinga, ieri sera, per la Autosped Castelnuovo Scrivia che al PalaCamagna di Tortona ha nettamente ceduto le armi ad Alpo Villafranca 51-72 nel primo dei vari recuperi che le Biancorosse dovranno disputare entro i primi di maggio.

Un ko preventivato, d’altronde, per le tortonesi che nelle proprie file hanno dovuto far fronte a giocatrici reduci dall’emergenza Covid e dunque poco allenate.

La castelnovesi hanno dovuto, infatti, rinunciare a Gatti, Scibelli e Francia e con Pavia che, pur a referto, è inutilizzabile L’Autosped parte con Madonna, Bonvecchio, Bernetti, Colli e Podrug mentre Soave risponde con Vespignani, Conte, Mancinelli, Vitari e Dall’Olio. Avvio con il freno a mano tirato su ambo i lati con gli attacchi che faticano a trovare la via del canestro; lo 0-4 esterno maturato dopo tre minuti la dice lunga sulle difficoltà in fase offensiva delle due squadre. Una fiammata Autosped porta a le padrone di casa all’unico vantaggio della partita (6-4) ma Villafranca replica con un 9-0 con il primo parziale che si chiude sul 15-7 per le ospiti. Anche l’andamento del secondo quarto non si discosta molto dai dieci minuti precedenti con le veronesi a fare gara di testa e con le castelnovesi che provano, con tutte le energie a loro disposizione, a non perdere troppo contatto dalle venete; il divario tra le due compagini si aggira a lungo intorno alle 10 lunghezze ma appena prima della sirena di metà gara si attesta sul 31-18 per Alpo. Dopo la pausa le castelnovesi provano a ripartire forte con un 4-0 che riporta lo scarto sotto la doppia cifra ma un paio di canestri pesanti di Conte e Dell’Olio ristabiliscono subito le distanze, spegnendo le speranze delle padrone di casa di poter riaprire la contesa e dando il la alla fuga decisiva.

Coach Zara, che già nella prima parte della gara aveva cercato di ruotare tutte le (poche) giocatrici a disposizione per evitare un surplus di fatiche, potenzialmente dannoso, alle atlete più indietro nella condizione, decide di non rischiare più oltre, tenendo a riposo Podrug, Colli e, a turno, anche Bonvecchio e Madonna, e schierando per larghissimi tratti un quintetto composto tutto da under 20.

Il 53-28 arrivato alla mezz’ora assegna virtualmente i due punti alle ospiti con i dieci minuti finali che, ininfluenti ai fini del risultato, vedono le due formazioni affrontarsi a viso aperto. Le difese si fanno più “morbide” e Castelnuovo ne approfitta per rendere meno pesante un passivo che sarebbe stato, alla luce di quanto visto in campo, troppo punitivo.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Alpo Basket Villafranca 51 – 72 (7-15, 18-31, 28-53)