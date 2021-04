Pallacanestro Serie A2: nella prima sfida della fase a orologio JB Monferrato supera Latina al PalaFerraris

Casale Monferrato (JB Monferrato 70 – Benacquista Latina 69) – Vittoria casalinga per la JB Monferrato che al PalaFerraris, nella prima gara della fase a orologio, batte Latina dopo una battaglia estenuante.

70-69 il punteggio finale con la Benacquista che manca il canestro con Trotter allo scadere. Da annoverare i 24 punti di Lucio Redivo e i 17 di Fabio Valentini. Prossimo match giovedì ore 18 a San Severo.

La partita si inaugura con la tripla di Fabio Valentini. Trotter da due punti, subito Redivo dall’angolo. È una partita equilibrata, Lewis la impatta. La Novipiù ha un buon break con Martinoni e Thompson tentando il primo. Latina non ci sta. Lewis accorcia dalla distanza, Mouaha gioco da tre punti. La JB sbaglia qualche attacco di troppo. Raucci trova il vantaggio sul 16-17, costringendo coach Valentini a chiamare il primo timeout di giornata. Partita viva, quindi Casini proprio allo scadere vale il 20-19,

Raucci segna subito in apertura. Tomasini si sblocca con un piazzato dei suoi. È una fase concitata del match. Lewis è caldo, ma le due triple di Redivo e Donzelli fanno rientrare la Novipiù. Contropiede formato Batman-Robin. Redivo attacca Thompson segna ma Latina ripassa subito con Passera. Casini gioca minuti importanti ed il suo viaggio dalla lunetta con Fabio Valentini vale il 38-37 con cui si va al riposo.

Redivo scalda subito i motori. Donzelli schiaccia in contropiede. La partita si accende. Scintille Martinoni-Trotter, solo un richiamo. Tripla dall’angolo, con il colpo del pareggio a quota 44-44. Latina passa avanti con la caparbietà di Raucci sotto canestro. Break di Redivo, poi Benetti allunga da tre. La correzione di Lewis allo scadere ci porta all’ultimo quarto sul 50-55.

È il momento di Redivo. Cinque punti in apertura che servono alla Novipiù per impattare sul 55-55. Anche Fabio Valentini questa sera non scherza ma bisogna fare i conti con un Baldasso glaciale in questa fase. Un piazzato e due triple che fanno volare Latina sul 62-65. L’antisportivo fischiato a Benetti permette a Redivo di riportarsi a ridosso dalla lunetta. La tripla spaziale di Fabio Valentini porta la JB sul 70-67 ad un minuto dalla sirena. Raucci accorcia subito, ma l’assalto finale viene sventato più volte da una difesa eccezionale della Novipiù. Con questo successo i monferrini salgono a quota 6 punti in classifica agganciando proprio Latina.

JB Monferrato – Benacquista Assicurazioni Latina 70-69 (20-19, 18-18, 12-18, 20-14)