Pallavolo femminile Serie B1: Arredo frigo Acqui Terme batte in casa le pisane del Castelfranco

Acqui Terme – È arrivata, ieri, la prima vittoria per l’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme ai danni della FGL Castelfranco nella sfida valida per il recupero della settima giornata del campionato di Serie B1 di pallavolo femminile.

Gara ininfluente ai fini del proseguo della stagione, che finirà il 2 maggio, ma sicuramente motivante. Le termali ormai sono matematicamente fuori dalle prime quattro che hanno accesso alla seconda fase del campionato, mentre le pisane, con questa sconfitta chiudono la loro stagione ufficialmente al terzo posto. Un successo casalingo che arriva al termine di una gara combattuta e lottata punto a punto in ognuno dei quattro parziali disputati.

Il primo set parte subito con un doppio vantaggio di Castelfranco al quale Acqui Terme risponde con Rivetti. Le termali continuano a rispondere ai colpi avversari tenendosi a ridosso e riagguantando la parità ai 12. Ai 18 Culiani riprova a mettere il punteggio in equilibrio, ma anche stavolta le toscane non si fanno passare oltre. La costanza merita l’Arredo Frigo Valnegri che, dopo aver ritrovato il pari per la terza volta sul 21/21, beffa le avversarie portandosi avanti per la prima volta sul 24/23 con un muro di Cicogna e cogliendo il primo setball con un ace di Lombardi.

Dopo aver preso fiducia, le locali partono bene nel secondo parziale, portandosi subito sopra con Lombardi. Le ospiti si tengono in equilibrio sino al 4/4, poi Cicogna e Rivetti si portano quattro lunghezze avanti, tenendosi sopra sino al 17/15, quando vengono messe in difficoltà da un break di Bertelli che guida la rimonta pisana sino al 17/21. Castelfranco sembra indirizzata alla chiusura facile, ma sul 19/24 Cicogna mette una pezza e fa partire la risalita. Segue un ace di Ranghetti, che guida il break sino al 24/24. Castelfranco si riporta sopra ma Lombardi annulla il set point. Bertelli tuttavia conquista un altra palla set e con un pallone fuori la formazione pisana chiude 25/27.

Nel terzo parziale la FGL Castelfranco parte subito piazzando il tris, ma Acqui si rimette subito sulla scia, ribaltando la situazione sul 6/9 con un break di Lombardi che porta il punteggio sul 11/9. Sul 16/14 un’altra serie positiva favorevole guidata da Rivetti al servizio e punti di Lombardi e Mirabelli, porta il risultato sul 20/14. La gara, però, continua ad essere tutt’altro che scontata con le toscane che riducono il divario e vanno a soli due punti sotto sul 22/20. Finale lottato sino all’ultimo punto. Dopo due set ball mancati e il pareggio sfiorato sul 24/23, Culiani chiude il parziale.

Nella quarta frazione parte subito un altalena per i primi tre scambi, poi Castelfranco avanza sul 3/6, ma Acqui Terme si mette subito alla rincorsa, rimanendo agganciata. Dopo averlo sfiorato in un paio di occasioni, Cicocgna sigla il pareggio sull’11/11. Le toscane si rimettono avanti, ma la formazione locale rimane sempre in agguato ritrovando la parità sul 17/17. Botta e risposta, poi la neo entrata Pilato porta avanti l’Arredo Frigo Valnegri. Cattozzo mette a segno la battuta del 20/18, ma la FGL Castelfranco risponde. Ancora botta e risposta, poi Culiani sigla il 24/23 e un errore pisano sul finale regala la vittoria alle padrone di casa.

“È stata sicuramente una bella partita – il commento a fine gara del tecnico acquese Ivano Marenco – Avevo già avuto alcuni segnali durante la preparazione in settimana. Non per cercare alibi, perché non mi piace, è evidente che ci siamo giocate il campionato tutto in un mese dopo un mese e mezzo di stopo. Non dico che avremmo fatto tutte le partite come oggi, perché oggi abbiamo giocato veramente, ma chiaramente quel periodo di inattività ha falsato i risultati successivi. Ci voleva questa vittoria e speriamo di fare bene anche nelle prossime due partite, anche se a livello di classifica non hanno più alcuna rilevanza. Per noi contano perché la stagione non è ancora finita”.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme – FGL Castelfranco 3-1 (25/23, 25/27, 25/23, 25/23)