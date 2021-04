Atletica: Ponzina e Gagliardi della Brancaleone Asti si sono aggiudicati la 37° edizione de “Attraverso i Colli Novesi”

Novi Ligure – Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, ieri si è tenuta l’edizione 2021 de “Attraverso i Colli Novesi”, kermesse podistica ormai storica a Novi Ligure e giunta alla sua 37° edizione.

La prova maschile ha visto l’exploit della Brancaleone Asti che ha fatto doppietta grazie a Flavio Ponzina e a Gabriele Gagliardi. Per Ponzina prestazione cronometrica di poco inferiore ai 49 minuti ed una manciata di secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Terza posizione per l’albese Davide Galliano che ha preceduto Tommaso Vaccina (Cambiaso Risso) tornato sulle strade dei Colli dopo il percorso record del 2012. Quinto posto per Andrea Giorgianni (Delta) che ha preceduto la coppia Denegri-Ponta dell’Atletica Novese.

In campo femminile la società biancoceleste si è piazzata terza con la sua portacolori Ilaria Bergaglio, arrivata dietro alla vincitrice Francesca Rimonda (Vigonechecorre) che fin da subito ha pigiato sull’acceleratore piegando anche la resistenza di Iris Baretto (Trionfo Ligure).

Le vittorie di categoria sono andate a Giulia Merola, Stefania Arpe, Elisa Almondo, Laura Rao, Isabella Morlini, Antonella Castello, Susanna Scaramucci, Silvia Bolognesi, Enrico Ponta, Stefano Contardi, Tommaso Vaccina, Andrea Giorgianni, Gianni Maiello, Massimo Galfrè, Valerio Galliano, Marco Franzone, Angelo Fassola e Antonio Sciaccaluga.

Il premio al gruppo più numeroso è andato ai Maratoneti Genovesi, quest’anno presenti a Novi in più di trenta e che hanno preceduto la Brancaleone Asti e la Bio Correndo Avis. Il trofeo Memoria e Libertà (voluto da Uisp e Anpi) è stato assegnato alla Dragonero come gruppo proveniente da più lontano. In totale gli atleti classificati sono stati 353.