Auto in fiamme sull’A21 all’altezza di Felizzano, intervenuti i pompieri

Felizzano – Lunghe code, oggi nel primo pomeriggio, sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso fra Alessandria Ovest e Felizzano per un’auto, una Bmw, che si è incendiata all’improvviso in mezzo alla carreggiata, costringendo i veicoli che seguivano a brusche inchiodate. Si è alzata una nube di fumo visibile in lontananza e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento con il traffico rimasto paralizzato per almeno un’ora.

Già entrando al casello di Alessandria, in direzione Asti, c’erano rallentamenti con la colonna di auto ferma fin quasi al casello successivo.

L’incendio è poi stato domato intorno alle quattro e mezza con la coda che ha cominciato a ridursi e il traffico tornato lentamente regolare.