Da oggi torna il maltempo con temperature in picchiata

Alessandria – Dopo un 25 aprile all’insegna del bel tempo, da oggi le temperature torneranno in picchiata in gran parte del Centro Nord.

Da domani, soprattutto, prevista una vera e propria caduta termica con le temperature che, dai 22-25 gradi di ieri passeranno ai 13-17 gradi tra Cuneese, Biellese e Vercellese.

A partire da marzo è il quarto crollo dei termometri e coinciderà, oggi, con la data delle prime aperture per i “confinati” dal Covid. Dal punto di vista sanitario questa nuova altalena meteo non è una buona notizia perché già un anno fa si era capito che il “coronavirus” patisce come tutti i virus influenzali il caldo. I prossimi tre-quattro giorni, perturbati prima e poi comunque variabili, non favoriranno la fruizione degli spazi aperti e tanto meno dei raggi del sole che torneranno a farsi sentire soltanto dal 1° maggio. L’aspetto positivo di queste previsioni è che con le piogge si continuerà a diminuire il deficit pluviometrico patito fin qui dall’agricoltura anche se non saranno sufficienti nemmeno queste precipitazioni, valutate al momento tra i 15 e i 30-40 millimetri nel complesso, con le dovute differenze tra zona e zona.

Da stamane il maltempo comincerà a interessare l’arco alpino settentrionale e occidentale dove si prevedono anche fiocchi di neve oltre i 1600 metri ripetuti tra pause e riprese da qui fino a sabato.

Oggi deboli piogge su Verbano (8-10 mm) sul Novarese e quindi su Biellese e Torinese con le province sud orientali più al riparo. Tra la serata, la notte e la mattinata di domani si estenderanno su tutta la regione (Vercellese e Val Tanaro 10 mm) per poi cessare in serata. Mercoledì eventi sporadici solo sulle Alpi con ripresa delle massime fino a 18-20°, ma giovedì un vortice sul mar Ligure riporterà piogge moderate o forti sul Verbano (20-25 mm) e sul Biellese. Venerdì debole rimonta anti ciclonica con minime mattutine basse sul Cuneese (6°). Ancora incerto il meteo per il fine settimana ma si prevedono, comunque, due giornate di sole.