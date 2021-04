Dalla segreteria Prc Tortona: quale il motivo di sacrificare la dedica di Piazza Salvator Allende?

Siamo pesantemente indignate/i per la grave delibera di giunta tortonese che ha deciso di dedicare Piazza Salvador Allende al nostro concittadino Enrico Bellone. Siamo certamente d’accordo sulla legittimità e sulla opportunità di dedicare un luogo (via, piazza, edificio, scuola, centri culturali: questi ultimi secondo noi più idonei) allo scienziato di fama internazionale, ma ci opponiamo al sacrificio di una titolazione simbolo della lotta del popolo cileno martoriato da un colpo di stato che ha portato alla morte il suo Presidente Salvador Allende e ha commesso crimini efferati.

Questa decisione presa e sostenuta dalla Giunta in virtù di una intitolazione avulsa dal territorio, risponde ad una logica particolaristica e localistica.

Il nostro forte dissenso nasce dalla consapevolezza che ogni resistenza contro l’oppressione, contro le dittature nazi-fasciste, contro i colpi di stato è un principio di libertà mondiale, transnazionale, che trascende il territorio limitato, e si pone su un piano valoriale al di là dello spazio e del tempo.

Chiediamo alla cittadinanza tutta una presa di posizione contraria alla decisione del Comune.

Stefanella Ravazzi

segretaria del Circolo Prc di Tortona