Grigi: il 24 maggio cominciano i playoff, si giocheranno un’andata e un ritorno

Alessandria – Lasciata alle spalle, ormai, la delusione per la sfida persa a Como, con conseguente promozione in B dei lariani, per l’Alessandria è già tempo di guardare al futuro. Ossia i playoff che vedrà i Grigi, secondi classificati nella stagione regolare, entrare nella griglia degli spareggi a partire dal secondo turno dei playoff nazionali e cioè dai quarti di finale, in programma dal 24 maggio.

Ogni turno che riguarderà i Grigi, sperando naturalmente che arrivino fino alla finale, consisterà in partite di andata e ritorno: anche la finale non sarà in partita secca ma vedrà un’andata e un ritorno.

Di seguito le date delle gare playoff che interesseranno i Grigi.

Fase Play Off Nazionale

2° Turno – Gara di Andata Lunedì 24 Maggio 2021

2° Turno – Gara di Ritorno Venerdì 28 Maggio 2021

Final Four

Semifinali – Gara di Andata Martedì 01 Giugno 2021

Semifinali – Gara di Ritorno Sabato 05 Giugno 2021

Finale – Gara di Andata Mercoledì 09 Giugno 2021

Finale – Gara di Ritorno Domenica 13 Giugno 2021.