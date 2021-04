Mascherina e quarantena sono un supplizio inutile, come dimostrano i dati del fallimento totale delle cure imposte dall’UE

Mentre non si riesce a capire come mai il Covid19 continua ad infettare l’Europa il sito Facts4EU ha fatto due calcoli, basandosi sui dati della John Hopkins University aggiornati al 23 aprile, ed ha fatto questa simpatica tabella qui sotto.

Facendo una comparazione dei morti sulla media mobile dell’ultima settimana un cittadino della UE ha 15 volte più possibilità di morire rispetto a quello del Regno Unito.

Il calcolo è stato fatto anche sulla base di alcuni singoli paesi europei. Rispetto al cittadino inglese un cittadino continentale ha:

38 volte più probabilità di morire in Polonia

16 volte più probabilità di morire in Italia

13 volte più probabilità di morire in Francia

8 volte più probabilità di morire in Germania

5 volte più probabilità di morire in Spagna

Il fatto che ci siano 15 volte più possibilità di morire in UE rispetto al Regno Unito, e noi, per motivi ambientali, è legato al completo fallimento delle politiche della Commissione Europea sui vaccini e sulle cure. La Von Der Leyen ha fallito in modo clamoroso su tutti i fronti, eppure è ancora lì, inossidabile, intoccabile, anzi fa ancora la predica ai Paesi della UE. Basta vedere la recente trattativa di Draghi, che ha dovuto dare spiegazione sulla riforma, ennesima, delle pensioni.

A Bruxelles fanno, letteralmente, stragi, ma non pagano mai.