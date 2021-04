Pallacanestro Serie A2: bene Bertram Derthona che batte Scafati nella prima sfida della fase a orologio

Voghera (Bertram Derthona 69 – Givova Scafati 67) – Vittoria in volata per la Bertram Derthona che domenica sera al PalaOltrepò di Voghera, avversario Givova Scafati, gioca una partita intensa e precisa sui due lati del campo, dando la spallata all’incontro nelle battute conclusive grazie alle giocate di Cannon e a una grande difesa. Per i Leoni segnali molto incoraggianti in vista dei prossimi impegni del Girone Bianco.

Primo quarto equilibrato: dopo un buon avvio di Scafati, il Derthona rientra con le giocate di Sanders e la tripla di D’Ercole (16-18). Nella seconda frazione prosegue il momento favorevole alla Bertram, che mette la testa avanti nel punteggio: Benvenuti e Musso, nelle battute conclusive, siglano il contro sorpasso ospite (36-39). Nella terza frazione di gara permane l’equilibrio sul parquet, tra parziali e contro parziali: al 30’ il libero di Cucci vale la parità a quota 53. Nell’ultima frazione le due squadre arrivano agli ultimi cinque minuti in pareggio (60-60), prima di un 9-1 bianconero firmato Cannon-Severini e da una grande difesa che consente ai Leoni di resistere alla rimonta finale di Scafati.

Bertram Derthona – Givova Scafati 69-67 (16-18, 36-39, 53-53)

Derthona: Cannon 18, Gazzotti, Ambrosin 3, Tavernelli 7, D’Ercole 8, Fabi 6, Mascolo 7, Severini 4, Sanders 14, Morgillo 2. All. Ramondino

Scafati: Musso 5, Grimaldi ne, Dincic ne, Palumbo 9, Jackson 10, Festinese ne, Thomas 17, Rossato 9, Benvenuti 9, Cucci 8. All. Finelli.