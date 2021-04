Pallavolo femminile Serie C: sconfitta esterna per l’Alessandria Volley sul campo dell’Occimiano

Occimiano – Sconfitta per l’Alessandria Volley nel primo match del girone di ritorno del campionato di Serie C. Sabato 24 aprile la compagine mandrogna è uscita sconfitta dalla sfida con Fortitudo Occimiano per 3-0. A parziale giustificazione del ko il fatto che la squadra del presidente Mauro Bernagozzi arrivava a questo delicato incontro a ranghi ridotti, viste le assenze di Camilla Pagano, Alessia Comandini e Matilde Furegato, oltre a diverse giocatrici ancora alla ricerca della forma migliore.

Tre set fotocopia con denominatore comune l’approccio alla partita da parte delle ragazze di Ernesto Volpara privo di quel forte carattere agonistico patrimonio importante visto nelle partite sino ad oggi disputate. A tutto ciò si è evidenziata una serie di imprecisioni in attacco con troppe palle fuori bersaglio e scarsa incisività. Qualche imprecisione di troppo, in ricezione così come in impostazione, soprattutto negli ultimi due terzi, hanno caratterizzato l’andamento della gara. Tra le note positive, in un team composto per dieci tredicesimi di tutte atlete nate negli anni 2000, la coraggiosa prestazione di Elisa Marku classe 2006 di ruolo banda in campo in tutti e tre i set.