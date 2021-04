Pugilato Femminile: bene Sabrina Perinati della Boxe Valenza nella prima tappa del Trofeo delle Alpi a Torino

Torino – C’era anche Sabrina Perinati, atleta della Boxe Valenza, ieri a Torino al Trofeo delle Alpi, prima tappa del campionato interregionale a squadre ideato dai referenti regionali del settore femminile del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Pugilistica Italiana. La Perinati rappresentava il Piemonte e ha sfidato la veneta Giorgia Sambo. Il match è finito in parità.

A sostenerla e spronarla, nel suo angolo, l’allenatore Adriano Gadoni e il suo compagna di vita, il pugile alessandrino Luciano Randazzo che si sono detti soddisfatti di come è terminato il match alla luce del fatto che la Perinati, meno di un anno fa, è diventata mamma ed era dunque da diverso tempo che non si allenava.