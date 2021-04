Ciclismo: i novesi Pichetto e Moncalvo in evidenza in Sicilia nella prima prova della Coppa Italia giovanile di mountain bike

Agrigento – C’erano anche due esponenti della scuola di Mountain Bike di Novi Ligure “I Cinghiali”, lo scorso fine settimana, in Sicilia alla prima prova della Coppa Italia giovanile. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, Simone Pichetto, convocato nella rappresentativa regionale, ha chiuso in sesta posizione mentre Pietro Moncalvo, nella sezione allievi, è arrivato decimo. Un buon risultato dopo un avvio di stagione in cui era rimasto un po’ nelle retrovie.

Una prestazione, quella dei due ciclisti novesi, che ha permesso al Piemonte di piazzarsi terzo dopo la tappa di apertura, alle spalle di Bolzano e della Lombardia. Prossima tappa della Coppa Italia giovanile in programma il 23 maggio a Courmayeur.

La squadra dei Cinghiali, al completo, nel prossimo fine settimana gareggerà alla “Torre Race” in programma a Torre Canavese, seconda Prova del Campionato Regionale “Piemonte Cup”.