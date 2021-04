Grigi: altri due giocatori positivi al Covid, sono Eusepi e Frediani

Alessandria – Si aggiungono altri due giocatori positivi al Covid nell’Alessandria Calcio dopo quelli riscontrati venerdì sera, Casarini, Parodi e Crisanto. Si tratta di Eusepi e Frediani che sono stati messi subito in quarantena lunedì pomeriggio. La scoperta è stata fatta dopo un nuovo ciclo di tamponi effettuato, come da protocollo, ogni 48 ore quando ci sono giocatori che hanno contratto il virus.

Sono, così, in tutto cinque gli elementi della rosa grigia fermi per il Covid ad un mese dall’inizio dei playoff. Per Frediani, tra l’altro, è decisamente una stagione stregata perché proprio a Como era rientrato dopo il secondo grave infortunio.