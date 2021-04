Il canile di Ovada sarà risistemato: pronto uno stanziamento di 41.000 euro

Ovada – Grazie ad uno stanziamento di 41.000 euro il Comune di Ovada, anche in base ai rilievi e alle indicazioni arrivate dall’Asl, correrà ai ripari per la sistemazione del canile di regione Campone dopo che un anno fa erano stati segnalati problemi caratterizzati da topi e spazi non sempre adeguati. Nello specifico sarà realizzato uno spazio nuovo, una struttura in prefabbricato, dove stoccare le derrate alimentari destinate ai cani e abbattere, così, una vecchia struttura di mattoni e legno che non è più a norma.

I lavori nel canile erano iniziati anni fa ma erano rimasti in parte in sospeso, superati da altre priorità.

Ora il Comune di Ovada si è visto costretto a rimetterci mano. E dovrà pensare anche a chi se ne dovrà occupare da qui a breve dato che l’incarico all’Enpa, che lo gestisce da anni e che, tramite le adozioni, ha ridotto il numero di cani ospiti ad appena una trentina, scadrà a maggio.