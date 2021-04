Pallacanestro Serie D: Tecpool Casale cade malamente in casa del Paruzzaro

Paruzzaro (Paruzzaro – Tecpool CB Team Casale 70-43) – Netta sconfitta per la Tecpool CB Team Casale al cospetto dei novaresi del Paruzzaro, seconda forza del campionato. Contro una squadra ben strutturata e composta da giovani prodotti del vivaio di Arona ben preparati e condotti già da diversi anni da coach Romerio, i ragazzi di Marchino hanno offerto la peggior partita della stagione: anonima, rinunciataria, disordinata e fatta di egoismi in attacco e distrazioni in difesa. Solo nel primo quarto i monferrini sono parsi all’altezza della situazione ma a seguire è stato gioco facile per i padroni di casa approfittare dei confusionari giochi d’attacco e delle disattenzioni difensive dei Biancoblù. Una prestazione incolore, insomma, da archiviare subito ma che potrà servire per cambiare registro e mettersi tutti a disposizione della squadra per affrontare le successive sfide del girone. Nel prossimo turno la Tecpool incontrerà nella prima giornata di ritorno, il 2 maggio, la Pallavolo Trecate, già sconfitta in casa nell’esordio di campionato.

Paruzzaro-CB Team 70-43 (14-12; 29-23; 49-34)