Pallavolo femminile Serie B2: Euromac Mix Casale in trasferta si arrende al Certosa Pavia

Pavia (Certosa Pavia – Euromac Mix Casale 3-1) – La stagione regolare dell’Euromac Mix Casale è terminata a Certosa di Pavia, con il recupero del match in cartellone per la quinta giornata di andata. Ad una settimana di distanza, si sono dunque ritrovate le Biancoblù di coach Di Toma e le Rossoblù di Ercole e Montagnini.

Già alla vigilia della partita, si sapeva che il destino in chiave play-off era legato all’attesa del risultato di Gonzaga-Pro Patria, che si disputerà il 28 aprile. Solo un successo da tre punti avrebbe fugato tutti i dubbi.

La Junior recupera tutti gli effettivi (tranne Deambrogio) e schiera Del Nero, Olivero, Belotti, Furegato, Dell’Oste, Pastore e Angeleri (libero). Certosa, in cerca di rivincita dopo lo 0-3 del PalaFerraris, risponde con Belloni, Lanzarotti, Bracchi, Maggi, De Simone, Marsengo e Bonfanti (libero).

I primi minuti sono all’insegna dell’equilibrio. La Junior prova a scappare con i pallonetti di Pastore e di Dell’Oste, ma le padrone di casa replicano prontamente: 10-10. Il primo time-out è rossoblu e arriva sul punteggio di 13-11 per le lombarde. La forbice di allarga ulteriormente e sul 16-12 il Certosa sembra avere il predominio della frazione. Turno in battuta di Alice Dell’Oste e l’Euromac Mix si riavvicina (17-15). Tocco di seconda intenzione di Del Nero (18-16) e cambio tra Lanzarotti e Gè. Barco prende il posto della capitana e dalla linera dei nove metri riapre il set. Doppio ace, con time-out bianco-blu annesso, e sorpasso Junior: 19-20. Sul 20 pari rientra Del Nero e Marabelli sostituisce Marsengo (in battuta). Serone per Belotti (21-22), Biancardi per Bracchi (21-21), ma è coach Ercole a fermare il gioco sul 23-22 pavese. Riacciuffata la parità (a quota 23) Olivero serve e difende in bagher il successivo attacco lombardo. La palla cade in zona 5 sorprendendo la difesa delle padrone di casa: 23-24. Il set-point coincide con l’azione più lunga della serata; la chiude Pastore da seconda linea: 23-25.

L’inversione di campo non porta bene alle ospiti. L’Euromac Mix non riesce ad arginare la voglia di riscatto del Certosa Volley. Il servizio è molto incisivo, il ritmo si alza e Casale si trova in una brutta situazione. Dal 7-2 al 10-7 (ace di Furegato), ma il successivo strappo bianco-blu è devastante: 15-8. La squadra piemontese si aggrappa alle giocate di Del Nero e Furegato e sul 16-13 è coach Di Toma che ci vuol parlare su. Bracchi e compagne si affidano ancora al servizio (18-13), ma anche Olivero si fa sentire dai nove metri: 18-15. Il fondamentale del muro (da entrambe le parti) stenta ad entrare nel match ed il vantaggio accumulato dal Certosa risulta determinante in questa fase di cambi palla. Sul 22-17 coach Ercole spende il secondo time-out, ma è evidente che il pareggio è solo una questione di minuti. Marabelli e Omonoyan in campo sul 23-18 e diagonale stretto di Bracchi che non lascia scampo alla difesa rossoblu. Il 25-18 premia giustamente la squadra di casa e la gara torna in perfetta parità.

Inizio di terzo set estremamente convincente per la Junior. Fast e muro di Belotti, time-out bianco-blu sul 3-7. Certosa ha il merito di crederci e con pazienza accorcia le distanze: 8-9. Inizia una danza di cambi palla dove Olivero, Pastore e Belotti tengono l’Euromac Mix in linea di galleggiamento. Parità a quota 14 e pallonetto vincente di Marsengo per il sorpasso lombardo: 15-14. L’attacco dai nove metri torna a far male alla difesa ospite e coach Ercole chiede time-out sul 16-14. La Junior soffre questa rotazione (Lanzarotti in battuta) e il cambio arriva solo sul 18-15 con Dell’Oste. Parziale favorevole alle rossoblu: pareggio a quota 18 (punto in bagher rovesciato di Olivero) e sospensione richiesta da coach Di Toma. Imarisio per Dell’Oste (19-18), Serone per Furegato (20-19), ma il break vincente è del Certosa: 22-19 e time-out Junior. Sul 22-20 rientra Barco, ma questa volta il recupero non riesce e le ragazze di casa si impongono per 25-21.

Avvio di quarto set favorevole a Bracchi e compagne. Sul 10-5 Serone e Barco prendono il posto di Del Nero e Olivero. Ci vuole anche un time-out (11-5) per tentare di scuotere una Junior che ha subito il colpo del 2-1 in maniera inequivocabile. L’Euromac Mix non sembra avere la forza per reagire. Lampi di Junior con Pastore e Belotti (14-10), ma l’inerzia sembra essere a favore di una Certosa più tranquilla e ordinata. Ercole chiude il doppio cambio sul 15-11. Sono quattro lunghezze che le ospiti non riescono a recuperare (21-17) e che consentono al Certosa di gestire la situazione. Quella che si sta concretizzando è la seconda vittoria stagionale per la giovane compagine lombarda. Rimane un solo ostacolo da superare: il turno al servizio di Dell’Oste. Cambio palla sul 22-19 e quando tutto sembra perduto, ecco spuntare Francesca Pastore: 22-22. Bracchi da seconda linea (23-22) ed è ancora la capitana a mettere a terra i palloni del 25-23.

La stagione regolare si chiude con 10 punti all’attivo. L’eventuale “premio” dei playoff non è ancora svanito definitivamente, ma giovedì 28 basterà un punto al Gonzaga per aggiudicarselo.

Certosa Pavia – Euromac Mix Casale-3-1 (23-25 / 25-18 / 25-21 / 25-23)