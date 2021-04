Tiro con l’arco: un argento, un quarto e un quinto posto per il “Città della Paglia” nell’ultimo fine settimana

Alessandria – Fine settimana di alti e bassi per gli arcieri del “Città della Paglia” di Alessandria.

Sabato a Montesegale, provincia di Pavia, medaglia d’argento per Sara Debandi nella categoria Arco Olimpico Allieve Femminile grazie ai 273 punti ottenuti nella competizione. Quinto posto, invece, per Emma Bergamasco.

Domenica a Cameri, provincia di Novara, nella gara interregionale di Tiro di Campagna 12+12 quarto posto per Luigi Gastaldi, 217 punti, nella categoria Long Bow maschile.