Va a fuoco un Tir carico di legname, coda in autostrada lunga 5 chilometri

Predosa – A causa di un Tir carico di legname che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce all’altezza dell’uscita per la A7 (Milano) il traffico veicolare è interrotto. L’incidente si è verificato alle 12:18 all’altezza del Km 37 in direzione Genova Voltri e ha bloccato entrambe le corsie per cui si è creata una coda chilometrica, si calcola intorno ai 5 chilometri. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero vittime mentre sul posto sono intervenuti, oltre a pattuglie della Polstrada di Belforte, anche i Vigili del Fuoco con due squadre che sono ancora al lavoro per aver ragione delle fiamme.

Aggiornamento delle 13:13

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con una coda di 5 km, con tendenza all’aumento. In alternativa per coloro che sono diretti verso Genova o Savona, il traffico viene deviato sula Diramazione di Novi Ligure e successivamente sulla A7 Milano-Genova.

Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti mezzi di soccorso.