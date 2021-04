Calcio Serie D: il Casale batte di misura il Derthona, per i Nerostellati salvezza sempre più vicina, Leoncelli in piena zona retrocessione

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Hsl Derthona 0) – È terminato con la vittoria del Casale il derby tra Nerostellati e Hsl Derthona andato in scena, oggi, al “Palli” e recupero della 27° giornata del campionato di Serie D Girone A. Decisivo, nelle file dei monferrini, Poesio, autore della rete al 9’ del secondo tempo che ha deciso il match e dato i tre punti al Casale che, dunque, tiene ancora più lontano la zona playout mentre il Derthona si ritrova, con questa sconfitta, in pieno pantano retrocessione in compagnia di Saluzzo, Varese e Vado.

La gara non offre grandi spunti e per vedere la prima vera azione degna di nota bisogna arrivare al 13’: Raso lancia Nouri sulla sinistra che riesce a crossare e la palla attraversa tutta l’area senza trovare però una maglia bianca pronta al tap-in.

Al 17’, sponda Derthona, Varela ci prova di testa su calcio d’angolo di Manasiev, palla alta sopra la traversa.

Al 23′, dal primo calcio d’angolo a favore del Casale, cross di Lewandovski per l’inserimento di Todisco con Teti bravo a salvare la propria porta.

Poco dopo Coccolo chiede un rigore per un tocco di mano in area di Emiliano, su un suo cross ma l’arbitro lascia correre.

Al 34′, su un cross di Colombi, Romeo tocca di mano per deviare palla verso la porta di Teti rimediando un giallo.

Tre minuti dopo l’arbitro ammonisce anche Gjura per aver fermato Colombi in maniera irregolare.

Il Casale è, poi, costretto a sostituire Coccolo che rimedia un brutto infortunio alla clavicola sinistra dopo uno scontro con Gjura. Al suo posto Cocola.

Il primo tempo si conclude senza altri episodi degni di nota.

La ripresa vede il Casale partire subito forte e al 9’ arriva il vantaggio nerostellato: Poesio è lasciato solo al limite dell’area sulla sinistra, è servito da Lewandovski e di prima intenzione fredda Teti con un diagonale rasoterra imparabile sul palo lontano.

Il mister del Derthona, Zichella, cambia modulo, passa al 4-2-3-1 inserendo De Simone e Spoto per Akouah e Cardore nel tentativo di trovare il pareggio, ma è il Casale che va vicino al raddoppio con Cocola, bravo a chiudere un triangolo con Colombi ma impreciso al momento del tiro.

La partita prosegue, poi, senza particolari sussulti con mister Buglio che inserisce Bettoni per alzare il muro difensivo.

Uno scontro proprio fra il neoentrato Bettoni e Gueye fa perdere minuti preziosi alla gara. Nel finale il lungo recupero, 7’, non cambia il risultato, da segnalare solo la buona occasione per il Casale di raddoppiare ma Mullici, solo davanti al portiere, sbaglia tutto.

Finisce 1-0 e il Casale può festeggiare. L’Hsl Derthona, da parte sua, dovrà ancora lavorare per ottenere l’obiettivo salvezza.

Casale Fbc (4-2-3-1): Drago; Fabbri (48′ st Mullici), Cintoi, Todisco, Nouri (48′ st Guida); Poesio, Raso; Romeo, Lewandovki (37′ st Bettoni), Coccolo (42′ Cocola); Colombi (43′ st Franchini). A disp. Tarlev, Nnadi Tochukwn, Vicini, Fontana. All. Buglio.

Hsl Derthona (4-4-2): Teti; Brumat (47′ st Andriolo), Gjura, Emiliano, Maggi; Akouah (14′ st De Simone), Lipani (34′ Concas), Cardore (14′ st Spoto), Manasiev; Zerbo, Varela (25′ st Gueye). A disp. Rosti, Cattaneo, Tordini, Kanteh. All. Zichella.

Arbitro: Mihalache di Terni

Gol: st 9′ Poesio

Ammoniti: Romeo, Rasio, Cintoi; Gjura, Akouah

Corner: 6-3

Recuperi: 2+7

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.