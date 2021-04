Condannato per omicidio, dal carcere gestiva un traffico internazionale di droga

Aosta – Gestiva un traffico internazionale di droga, cocaina, anfetamine e marijuana, dal carcere di Aosta Giuseppe Nerbo (nella foto), 34 anni, condannato a 16 anni per l’omicidio dell’orafo Patrizio Piatti, ucciso con un colpo di pistola in testa nel garage della sua villetta a Monteu Roero. Le indagini per risalire agli autori di quel delitto hanno permesso di scoprire anche un traffico internazionale di droga, fermato ieri all’alba dai Ros dei carabinieri coordinati della Direzione antimafia di Torino. Con Nerbo sono state arrestate altre 8 persone e lui è stato trasferito: ora è in carcere a Biella.

Nel 2015 a Monteu Roero, tre di loro avevano tentato di rapinare e poi ucciso Patrizio Piatti, orafo, che aveva un laboratorio a Torino e in casa nascondeva contanti e gioielli rubati.

Secondo quanto raccontato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Cuneo, Piatti era ritenuto un “importante ricettatore di gioielli e orologi di valore, tanto da nascondere in casa 295.000 euro in contanti, oltre a gioielli e oro per un valore di 1,5 milioni, tutti di provenienza illecita”.

Nerbo, ritenuto il capo del gruppo, era stato condannato per essere la mente del colpo nella villetta e dopo l’omicidio era fuggito in Spagna, dove era stato poi arrestato, due anni dopo, a Barcellona in una clinica odontoiatrica.

Condanne definitive sono arrivate per tutti i componenti della banda: Francesco Desi che sparò il colpo (16 anni), Emanuele Sfrecola (12 anni) e Giancarlo Erbino (18 anni), gioielliere torinese, indebitato con Piatti, considerato l’ispiratore della rapina trasformata in omicidio.

Dal carcere di Aosta Nerbo ha continuato a impartire ordini e direttive agli altri componenti della banda arrestati ieri, scambiando pizzini durante i colloqui con la compagna e la sorella e servendosi di cellulari introdotti di nascosto in cella. Attraverso messaggi criptati spiegava anche come impiegare i guadagni dal traffico di droga tra Spagna, Piemonte, Sardegna e Sicilia. Sono stati sequestrati anche 170 kg di stupefacenti, oltre a un sequestro preventivo di beni per 700.000 euro.