Diciotto mesi di condanna per sei dipendenti delle Poste che avevano prosciugato il conto di un pensionato

Vercelli – Avevano prosciugato il libretto postale di un cliente e adesso dovranno scontare un anno e mezzo di carcere. Sei dipendenti di Poste Italiane sono stati giudicati, ieri, colpevoli di indebito utilizzo di carta, reato che ha assorbito anche l’accusa di furto. Il giudice Cristina Barillari per loro ha disposto la non menzione e la sospensione della pena. Sono stati invece assolti, perché il fatto non sussiste, dall’accusa di aver utilizzato dati falsi o averli falsificati.

Nel 2016, secondo l’accusa, i dipendenti in servizio all’ufficio posale di corso Palestro, a Vercelli, avevano ripulito il conto di un cliente.

Una vicenda complessa in un processo indiziario: il giudice ha interrotto la discussione del dibattimento, dopo gli interventi di pubblico ministero e avvocato di parte civile, per disporre un’integrazione istruttoria. Gli imputati dei fatti ai tempi erano direttrice, consulente finanziaria e sportellisti dell’ufficio postale vercellese. Secondo le accuse tra i mesi di agosto e dicembre del 2016 sono avvenuti i prelievi sul libretto di un cliente, un pensionato vercellese che solo nel 2017 si sarebbe accorto che i 30.000 euro depositati erano spariti. L’uomo ha sempre negato di avere mai ritirato quei soldi. Nell’occasione di un prelievo ci sono testimoni che addirittura lo collocano in vacanza a Bracciano. Rappresentato da Ombretta Russo, in sede civile ha già riottenuto la cifra. Nel processo penale si è costituto parte civile e ieri gli è stato disposto un ulteriore risarcimento come danno morale.

L’accusa di indebito utilizzo è relativa alla carta utilizzata per diciotto prelievi con cui sono stati presi i soldi dal libretto. Il pensionato sostiene di non averne mai autorizzato l’attivazione. Le firme sui documenti però, certificate da una perizia calligrafica, sono le sue. Secondo le accuse le prove di colpevolezza dei sei lavoratori di Poste sono nella mancata distruzione fisica della carta precedente e nella procedura di assegnazione del pin di quella nuova. Secondo le ricostruzioni all’uomo sarebbero stati fatti firmare dei documenti da cui sarebbe stata presa la sua firma, poi utilizzata per attivare la una nuova carta. I difensori attendono le motivazioni della sentenza prima di prendere la strada dell’appello.