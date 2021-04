Pallacanestro femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia ancora con molte assenze ko a Moncalieri

Moncalieri (Akronos Moncalieri 68 – Autosped Castelnuovo Scrivia 42) – È andata male anche nel secondo recupero del campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile, avversario Moncalieri, per la Autosped Castelnuovo Scrivia. In casa delle torinesi è finita 68-42, match dove anche stavolta hanno giocato un ruolo non da poco le numerose assenze in casa tortonese anche se ieri mattina è arrivata una buona notizia ossia che le ultime giocatrici positive al Covid si sono negativizzate e, una volta superate le visite mediche di prammatica, potranno unirsi al resto della squadra.

Per la gara di ieri coach Zara non recupera nessuna delle assenti e parte col medesimo starting five di tre giorni fa: Madonna, Bonvecchio, Bernetti, Colli e Podrug cui Terzolo oppone Reggiani, Penz, Landi, Giacomelli e Katshitshi.

Giraffe pimpanti in avvio con la tripla di Bernetti ad aprire le ostilità, lanciando un incoraggiante mini break ospite (10-4 dopo 4 minuti). Padrone di casa che però non stanno a guardare e con un 7-0 ribaltano la situazione con la partita che da questo momento vede le due formazioni alternarsi al comando; gli attacchi hanno quasi sempre la meglio sulle rispettive difese ed alla prima sirena sono le castelnovesi a trovarsi avanti (22-19). I 22 punti realizzati nei primi dieci minuti sono una messe di punti inusuale per gli standard delle castelnovesi che infatti dalla frazione successiva vedono crollare drasticamente le loro percentuali, vuoi per merito dell’aggressività delle torinesi vuoi perché è sempre più viva la sensazione che Castelnuovo stia per finire la benzina a propria disposizione. L’Akronos non si fa pregare e con un 16-3 maturato in pochi minuti ribalta completamente l’inerzia della partita, continuando a spingere forte, sullo slancio, tanto da tornare negli spogliatoi con un robusto +16 (43-27). Neppure l’intervallo restituisce all’Autosped l’energia necessaria per provare a rientrare in partita e così è sempre la formazione di Terzolo a tenere saldamente il centro del ring. È quasi fisiologico, con questo andamento, che il vantaggio interno aumenti ancora, valicando la soglia delle 20 lunghezze (56-33 alla mezz’ora). Zara, come già fatto contro Alpo Villafranca, decide di evitare rischi alle senior, tenendole a riposo e schierando per larghissimi tratti un quintetto quasi interamente composto da under. La partita, ormai decisa per quanto riguarda l’assegnazione dei due punti, si trascina senza particolari sussulti fino alla sirena del 40° minuto che sancisce la vittoria delle padrone di casa.

Akronos Moncalieri – Autosped Castelnuovo Scrivia 68 – 42 (19-22, 43-27, 56-33)