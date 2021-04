Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona sconfitta a Forlì nella seconda gara della fase a orologio

Forlì (Unieuro Forlì-Bertram Derthona 83-71) – Prima sconfitta nel Girone Bianco per la Bertram Derthona, che contro Forlì, dopo un avvio positivo, subisce la reazione dei padroni di casa che mettono la testa avanti, prendendo saldamente il controllo della partita. Nell’ultimo quarto, con orgoglio, i Leoni riducono il proprio gap non riuscendo però a evitare il ko.

Primi minuti di buon livello per i Leoni, che comandano la gara nel punteggio prima di subire la rimonta di Forlì, che allunga fino al 28-17 del 10’. Nella seconda frazione – equilibrata per larghi tratti – il Derthona subisce un’ulteriore accelerazione dei padroni di casa nel finale (47-30 al 20’).

Nel terzo quarto la Bertram vede il proprio divario aumentare ulteriormente: al 30’ il parziale è 68-43. La reazione bianconera prosegue nell’ultimo quarto, grazie soprattutto ai canestri di Sanders e Ambrosin: il finale è 83-71.

Unieuro Forlì-Bertram Derthona 83-71 (28-17, 47-30, 68-43)