Pallacanestro Serie A2: nel secondo turno della fase a orologio Bertram Derthona oggi in campo a Forlì, JB Monferrato domani ospite del San Severo

Alessandria – Secondo turno della fase a orologio nel campionato di pallacanestro di Serie A2 con le due compagini della provincia di Alessandria impegnate in match in trasferta.

Oggi, palla a due alle 17, Bertram Derthona sarà ospite di Unieuro Forlì, un match dove i tortonesi cercheranno di bissare il successo ottenuto contro Scafati. Il roster romagnolo può vantare giocatori esperti e solidi come Rush, Landi, Giachetti, Bruttini e Natali e dovrà cercare di invertire subito la rotta dopo il ko patito a Udine.

Domani, alle 18, la JB Monferrato in Puglia è attesa al Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo, dove affronterà l’Allianz Pazienza San Severo, in quella che è la seconda giornata del Girone Blu.

La squadra di coach Luca Bechi, subentrato a stagione in corso a coach Lino Lardo, ha chiuso la Regular Season al penultimo posto della classifica con un record di 5 vittorie e 19 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta contro l’Orlandina Basket nella prima giornata del Girone Blu.

Miglior realizzatore della squadra pugliese è l’americano Rotnei Clarke, anche lui arrivato a San Severo a stagione in corso e che nelle 8 partite disputate ha segnato 18.8 punti di media con il 31% da tre punti.

Tra gli italiani, invece, il miglior realizzatore è Marco Contento, che segna 12.7 punti di media.