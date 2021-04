Raggiunto a Savigliano il terzo rapinatore: ferito a una gamba, è ora ricoverato all’ospedale

Savigliano – È stato raggiunto a Savigliano il terzo rapinatore della rapina di Grinzane Cavour. Era ferito a una gamba ed è stato ricoverato all’ospedale di Alba. A sparare è stato il titolare della gioielleria di Via Garibaldi, Mario Roggero, che ha agito in difesa della moglie e di una figlia. Secondo le prime indiscrezioni, i banditi sarebbero entrati in negozio con la mascherina indosso e si sono finti interessati a un acquisto costoso. Hanno chiesto di visionare alcuni preziosi e quando le due donne hanno aperto le teche le avrebbero minacciate intimando loro di consegnare il contenuto degli espositori. Sembra che uno dei tre impugnasse una pistola e un altro un coltello. La moglie di Roggero sarebbe stata aggredita e picchiata dai rapinatori per cui le sue urla, insieme a quelle della figlia, hanno attirato l’attenzione del marito che si trovava nel laboratorio sul retro. Sentendo le due donne gridare e chiedere aiuto non ha esitato un attimo: ha impugnato la pistola ed è entrato in negozio mentre i tre delinquenti, vedendolo armato e minaccioso, hanno tentato di mettersi in salvo. Ma li ha inseguiti fuori e li ha colpiti. Due sono morti stramazzando sull’asfalto mentre il terzo è riuscito a scappare pur ferito a una gamba. La sua fuga però è terminata poco dopo in quanto è stato fermato dai carabinieri che avevano piazzato posti di blocco in tutta la zona.