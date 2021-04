Sgominata rete di spaccio di droga gestita da quattro albanesi ora in carcere

Bra – Si trovano rinchiusi nel carcere di Asti con l’accusa di traffico e spaccio di stupefacenti quattro albanesi residenti a Bra, Eljon Zadeja, 33 anni (detto “il biondo”), Edmond Lukaj, 39 (conosciuto come “il modello”), Endrit Lukaj, 36, e Klaudio Lukaj, 25.

Secondo quanto scoperto dalla Polizia ai quattro si rivolgevano con regolarità decine di clienti di tutto il Braidese, rimasti senza pusher dopo alcuni arresti a novembre. Così tanti cocainomani avevano cambiano fornitore ma la “nuova rete” di spaccio è durata poco.

I quattro avevano preso, infatti, il posto di una coppia di 33 anni di Santa Vittoria fermata a novembre: Antonio Gjni, origini albanesi e la compagna Elena Ramona Alexe, rumena, finita ai domiciliari, che rifornivano di cocaina decine di clienti in strada e nei locali. I due spacciavano anche in un bar di Santa Vittoria d’Alba, che era stato chiuso per alcuni giorni su ordine del questore Nicola Parisi perché ritrovo abituale di pregiudicati: era anche il bar dove la donna rumena lavorava come cameriera, mentre la titolare del locale era risultata estranea alle indagini e all’attività di spaccio, che avveniva sul retro del locale.

Ora la nuova indagine, coordinata dalla Procura di Asti e condotta da Squadra Mobile e polizia stradale, ed iniziata con il pedinamento di Edmond Lukaj, abituale frequentatore dei locali della movida di Bra e dintorni. A finire documentate sono state centinaia di cessioni e diversi consumatori hanno ammesso che i quattro avevano preso in mano parte del mercato della cocaina dopo gli arresti di novembre. Con locali notturni e bar chiusi, anche le modalità di spaccio erano cambiate. Le cessioni avvenivano in strade e piazze di Bra, dopo un appuntamento con messaggi su whatsapp. La Polizia, l’altra mattina, ha effettuato perquisizioni negli appartamenti di Bra dove abitano i quattro parenti. Eljon Zadeja, ha provato a disfarsi di alcuni grammi di cocaina e di un bilancino di precisione che aveva in casa: ha gettato un pacchetto fuori dalla finestra, subito raccolto dagli agenti di Mobile e polstrada impegnati nelle perquisizioni.