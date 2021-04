Alessandria – Nessun positivo al Covid nel gruppo squadra nel giro di tamponi di ieri. Lo ha annunciato oggi pomeriggio, tramite una nota, l’Alessandria Calcio in merito all’ultima verifica effettuata mercoledì sui giocatori.

Nessun nuovo caso Covid, dunque, con i ragazzi allenati da mister Longo che potrebbero, di conseguenza, tornare ad allenarsi in gruppo in questi ultimi giorni che precedono il match dei Grigi contro la Pro Patria in programma domenica alle 17:30 al “Moccagatta”.