Muore un operaio mentre lavora al nuovo capannone Amazon, molti i feriti di cui uno grave (video)

Alessandria – Un grave incidente sul lavoro si è verificato stamane alle 8:50 per il crollo parziale del solaio di un capannone aziendale nella zona industriale est dietro al Green Bar (l’area indicata dal freccione rosso nella foto a lato). Il bilancio è di un morto e cinque feriti. Tutto è successo nel cantiere Amazon, vicino al Marengo Retail Park, il centro commerciale di recente insediamento che si trova alla periferia lungo la provinciale per Novi Ligure, prima del bivio per Acqui Terme. Stando alle prime informazioni sarebbe crollata una lastra in cemento armato precompresso e un uomo, colpito in pieno, è deceduto mentre altri tre operai si trovano ricoverati in codice giallo, un quinto in codice rosso all’ospedale di Alessandria. Stavano lavorando per la costruzione del capannone Amazon quando, per un improvviso cedimento, è crollato il solaio. Attualmente sarebbero intrappolati altri operai. Sul posto sono giunti i carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco insieme a funzionari di Spresal. In una nota di Amazon si legge: “Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità”.

Aggiornamento delle 13:00

Durante una fase di gettata – per cause non ancora chiarite – sarebbe avvenuto il cedimento d’una trave, portando poi giù altre campate. “Sei persone – secondo quanto riferisce Paolo Tolu (Feneal Uil), tra i molti intervenuti sul posto – stavano lavorando su quella parte di cantiere: La trave, cedendo, li avrebbe fatti precipitare. Cerchiamo sempre di sollecitare e di tenere un’attenzione alta sulla sicurezza: probabilmente questo non è sufficiente. Ma più volte siamo venuti a controllare proprio qui e i lavoratori sono sempre stati molto attenti; le norme erano sempre applicate”.

“Un incidente sul lavoro in un cantiere di Alessandria con un morto e cinque feriti è un fatto gravissimo e inaccettabile – scrive in una nota il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali Federico Fornaro che è anche consigliere di maggioranza a Ovada -. La magistratura avrà il compito di stabilire quanto accaduto e le responsabilità, ma accanto alla vicinanza alle famiglie, non si può non ribadire che senza una cultura diffusa della prevenzione e del rispetto delle leggi questa catena di tragedie non si fermerà mai. La ripresa nell’edilizia non può e non deve far arretrare di un millimetro la tutela dei lavoratori. Nessun profitto, nessuna fretta per consegnare il lavoro, può valere la vita di una persona”.

Aggiornamento delle 13:20

L’operaio deceduto nel tragico incidente sul lavoro di stamane è Flamur Alsela, 50 anni, un albanese originario di Burrel ma da anni residente a Chiari in provincia di Brescia. Lascia la moglie e un figlio di 25 anni.