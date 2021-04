Pallavolo femminile: l’Euromac Mix Casale ai quarti di finale playoff sfiderà il Legnano capolista del Girone B2

Casale Monferrato – Sarà la FO.CO.L Legnano l’avversario, ai quarti di finale playoff del campionato di pallavolo femminile, dell’Euromac Mix Casale. Le monferrine sono riuscite ad accedere agli spareggi promozione in virtù della vittoria, ieri, della Pro Patria su Gonzaga Giovani. L’Euromac Mix chiude così il campionato di Serie B1 con 10 punti all’attivo, gli stessi del Gonzaga Giovani. Tre vittorie a testa, ma un quoziente set favorevole alle Rossoblù: 0,636 contro 0,538.

FO.CO.L Legnano è capolista del girone B2 con 28 punti all’attivo, 9 vittorie e una sola sconfitta. Gara uno sarà disputata al PalaFerraris, 8-9 maggio, mentre gara due è prevista in infrasettimanale, 12-13 maggio. In caso di parità di punti conquistati tra andata e ritorno, il passaggio alle semifinale sarà deciso dal golden-set.

Classifica Girone B1:

Volley 2001 Garlasco*24, Pro Patria*23, Unet E-Work 14, Euromac Mix e Gonzaga MI 10, Certosa PV 6.

Classifica Girone B2:

Legnano 28, Gorgonzola MI 18, Agrate 13, Marudo LO e Cusano 11, Cabiate CO 9.

*= gare in meno

Play-off quarti di finale:

GARA 4: Euromac Mix-Legnano

GARA 3: Unet E Work-Gorgonzola MI

GARA 2: Garlasco/Pro Patria-Volley Agrate

GARA 1: Garlasco/Pro Patria-Marudo LO

Semifinali:

Vincente Gara 1-Vincente Gara 3

Vincente gara 2-Vincente Gara 4.