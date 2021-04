Strappate e gettate nell’immondizia le foto dei partigiani per il 25 Aprile

Vercelli – È durata solo quarantotto ore l’installazione situata in piazza Camana, a Vercelli, per la ricorrenza del 25 Aprile con le foto di diversi partigiani. Decine di volti e nomi quelli anagrafici e quelli di battaglia, legati con dei nastrini rossi al monumento ai caduti per la Resistenza: Pimpi, Fiamma, Mimma, Primula, Lupo, Bruna, Enrico, Franca, Sina, Nedo, René.

I membri del comitato Vercelli Antifascista avevano deciso di ricordarli con una semplice installazione, un “abbraccio virtuale” come sottolineato dal comitato.

Ma tutto è durato, per l’appunto, solo quarantotto ore, due giorni, perché martedì mattina le fotografie, strappate dal monumento, sono state ritrovate in un bidone poco distante.

Dal comitato commentano: “Non possiamo che constatare quanto lavoro ci sia ancora da fare perché il 25 Aprile sia sentita come la festa di tutti e non possiamo dire che questo ci stupisca, visto lo scarso interesse dimostrato dalle stesse istituzioni cittadine a celebrare questa ricorrenza come merita e a condannare fermamente atti e/o dichiarazioni lesive dell’antifascismo e dei suoi principi, che però ricordiamo essere gli stessi su cui si fondano la Costituzione e la nostra Repubblica”.