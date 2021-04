Astm del Gruppo Gavio ottiene da Mediobanca un finanziamento Esg da 100 milioni di euro

Tortona (Valentina Magri) – Astm, holding quotata a Piazza Affari, partecipata dalla famiglia Gavio e da Ardian Infrastructure, attiva nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali di trasporto, ha incassato da Mediobanca un finanziamento ESG da 100 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito è collegato al raggiungimento di specifici obiettivi in termini di sostenibilità ambientale, quali le emissioni di anidride carbonicain atmosfera (Scope 1+2) e l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il finanziamento è composto di due linee di 50 milioni ciascuna, una con un rimborso bullet e l’altra amortizing, entrambe a tasso variabile. Il Gruppo Astm utilizzerà i proventi del prestito per sostenere gli ingenti investimenti necessari all’innalzamento dei livelli di sicurezza sulle proprie infrastrutture e della qualità dei servizi agli utenti. Il prestito, in particolare, sarà interamente utilizzato per sostenere gli investimenti di Società Autostrada dei Fiori, tratte A6 Torino-Savona e A10 Savona -Ventimiglia, e in particolare gli interventi di miglioramento sismico dei viadotti, mitigazione acustica, l’adeguamento delle gallerie alla direttiva comunitaria, l’adeguamento delle barriere di sicurezza e applicazione delle nuove linee guida dei viadotti e delle gallerie. Umberto Tosoni, amministratore delegato di Astm, ha commentato: “Questa innovativa operazione di finanziamento testimonia l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia di business dell’azienda, che mira a coniugare sostenibilità e crescita attraverso il meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento degli obiettivi ESG”.

Prosegue quindi la stagione dei sustainability loan concessi ad aziende italiane. L’esempio più recente è costituito dai due prestiti green concessi ad altrettanti fondi di fondi di FII sgr, le prime in assoluto destinate a questo tipo di prenditori, per complessivi 55 milioni dieuro (si veda altro articolo di BeBeez).

A proposito di ambiente, nel 2020 Astm è stata inserita nella prestigiosa A List per la lotta al cambiamento climatico del Carbon Disclosure Project (Cdp), organizzazione non-profit ambientale globale, che ne ha così riconosciuto la leadership in materia di lotta al cambiamento climatico. Inoltre, il Gruppo ASTM ha ricevuto un rating di sostenibilità di EE (Strong) da Standard Ethics, a riconoscimento dell’adozione nel corso degli ultimi anni sia modelli di rendicontazione ESG, sia delle strategie di sostenibilità allineate alle indicazioni internazionali promosse dall’Onu, dall’Ocse e dall’Ue.

Ricordiamo che nel febbraio scorso la famiglia Gavio e il gruppo francese di private equity Ardian hanno lanciato un’opa volontaria sulle azioni della partecipata Astm. Obiettivo dell’opa, lanciata al prezzo di 25,6 euro per azione rispetto ai 20,1 della chiusura di venerdì 19 febbraio, è il delisting (si veda altro articolo di BeBeez). L’offerta è finanziata per il 100% da JP Morgan Chase Bank, che si è anche impegnata a rifinanziare il debito esistente di ASTM, se fosse necessario.

Tecnicamente, il veicolo NAF 2 spa, posseduto al 100% da Nuova Argo Finanziaria spa, a sua volta controllata al 60% da Aurelia srl (gruppo Gavio) e al 40% da Mercure Investment sarl (interamente controllata da Mercure Holding Sca, che a sua volta fa capo al fondo Ardian Infrastructure IV), ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Astm a eccezione di quelle possedute direttamente e indirettamente da Nuova Argo Finanziaria (43,02%), quelle detenute da Mercure Investment e delle azioni proprie.

La famiglia Gavio, tramite la holding Aurelia srl, nell’aprile 2018 aveva sottoscritto con Ardian Infrastructure un Memorandum of Understanding non vincolante avente per oggetto una partnership strategica destinata al rafforzamento del Gruppo Astm/Sias (si veda altro articolo di BeBeez). L’obiettivo della partnership è quella di un’ulteriore espansione internazionale del gruppo, mettendolo in grado di cogliere le grandi opportunità del mercato in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti. L’accordo era poi stato siglato definitivamente nell’agosto successivo (si veda qui il comunicato stampa). Ardian aveva così comprato il 40%, di Nuova Argo Finanziaria spa, società che allora deteneva il 58,56% di Astm spa, che a sua volta deteneva il 63,41% di SIAS. Da inizio 2020 Astm ha incorporato Sias e ora Nuova Argo Finanziaria detiene, direttamente e indirettamente, il 43,02% di Astm.

Astm nel settore delle concessioni, anche attraverso la co-controllata brasiliana EcoRodovias (si veda altro articolo di BeBeez), è il secondo operatore autostradale al mondo con un network di circa 4.600 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito. Nel settore della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, Astm opera attraverso Sina, società di ingegneria del Gruppo e attraverso Itinera, player globale nella realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, ponti, viadotti, tunnel) e di progetti di edilizia civile e industriale (ospedali, grandi mall, aeroporti). Tra i mercati di riferimento, Itinera è presente negli Stati Uniti attraverso Halmar International, tra le principali società dell’area metropolitana di New York nella realizzazione di infrastrutture di trasporto. Nel settore della tecnologia, Astm è presente attraverso Sinelec spa, azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi avanzati di sicurezza, info-mobilità, esazione pedaggi.

Astm, con sede a Torino, ha chiuso il 2020 con ricavi per 2 miliardi in lieve flessione rispetto al 2019, ma un ebitda (margine operativo lordo) scivolato del 31% a 547,8 milioni. Tuttavia anche il debito netto si è notevolmente ridotto, del 37%, a 848,5 milioni (si veda qui il comunicato stampa).