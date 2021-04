Da Cgil, Cisl, Uil: le iniziative di Cgil, Cisl, Uil per il 1° Maggio in Piemonte

Anche quest’anno, a causa della pandemia, non potranno svolgersi le tradizionali manifestazioni di Cgil Cisl Uil per il Primo Maggio

A Torino l’iniziativa si terrà, a partire dalle ore 9.45, all’interno del Comune di Torino presso la “Sala Carpanini”, e sarà aperta dalla Banda dei Vigili Urbani che intonerà l’Inno dei Lavoratori. Seguiranno gli interventi della Sindaca di Torino, Chiara Appendino, dell’Arcivescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, di un rappresentante della Regione Piemonte, di tre delegati in rappresentanza dell’industria, del terziario e della sanità e dei Segretari Generali di Cgil-Cisl-Uil di Torino, Enrica Valfé, Lo Bianco, Gianni Cortese. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta Facebook sulle rispettive pagine di Cgil Torino, Cisl Torino-Canavese, Uil Piemonte. La stessa diretta sarà diffusa in modalità audio e video in Piazza San Carlo, dove un presidio simbolicamente presenzierà e allestirà la piazza.