Dal Ministero della Difesa: sulla portaerei Cavour condotte con successo attività fondamentali del percorso di qualificazione per poter operare con gli F-35B

“Ho voluto essere presente al rientro della Portaerei Cavour per testimoniare la vicinanza e la riconoscenza del Governo e della Difesa a tutto il personale della nostra Marina Militare. Lo scorso 29 gennaio avete lasciato il porto di Taranto per dare avvio alla campagna statunitense Ready For Operations, una missione che vi ha visto condurre con successo le attività fondamentali del percorso di qualificazione per poter operare con gli F-35B. Complimenti al Comandante Ciappina e a tutto l’equipaggio della Portaerei Cavour”, ha detto il Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli a bordo del Cavour, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Cavo Dragone e del Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio Treu.

“Il raggiungimento della Ready for Operations per la Portaerei Cavour – ha continuato Pucciarelli – ha non solo un significato principalmente di natura tecnico-operativa ma anche dei risvolti di carattere strategico per la Marina, nonché per la Difesa e per il Paese intero. Questa Portaerei – ha proseguito Pucciarelli – rappresenta la massima espressione del Potere Aeronavale e della naval diplomacy di una Nazione. La capacità portaerei è indicativa del rango internazionale del Paese e delle sue Forze Armate; è il pilastro delle capacità di proiezione di potenza sul mare e dal mare e rappresenta la massima espressione del potere marittimo di una Nazione, nella sua più ampia accezione. L’Italia entra, quindi, a far parte di una élite di pochi Paesi al mondo in grado di esprimere una capacità portaerei con velivoli da combattimento di 5a generazione, diventando – ha spiegato la sottosegretario – di fatto l’unico Paese dell’Unione Europea a vantare questa capacità. A tutti Voi, che con intima convinzione e rara dedizione contribuite al raggiungimento dei fini istituzionali e al bene del Paese, vi rinnovo la sincera gratitudine di tutti gli italiani”.