Entra in una farmacia senza mascherina e fornisce generalità false: denunciato

Casale Monferrato – Un uomo di 60 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di Casale Monferrato per aver fornito false generalità oltre che per non aver seguito le norme in maniera di prevenzione della diffusione del Covid-19. Il sessantenne era entrato in una farmacia della zona rifiutandosi di indossare la mascherina. Quando sono intervenuti i Carabinieri per far rispettare la normativa vigente, l’uomo ha fornito generalità false per evitare la sanzione. I Carabinieri hanno comunque identificato e denunciato l’uomo che ha anche ricevuto una sanzione per la violazione delle norme anti-Covid.