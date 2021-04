Indagato il sindaco di Vignole Borbera per una nomina

Vignole Borbera – Sono indagati per abuso d’ufficio Giuseppe Teti, sindaco di Vignole Borbera, assieme alla giunta uscente oltre all’ex segretario comunale e una dipendente. La causa sarebbe la nomina di vicesegretario di Flavia Impellizzieri, vicenda che risale al 2015 quando la giunta era guidata da Teti e composta dal vicesindaco Maria Nicoletta Repetto e dall’assessore Piera Ardrizzi. La scelta fu avallata dal segretario Mauro Ponta ma, secondo la Finanza che indaga per conto della Procura, fu illegittima. La nomina della Impellizzieri avrebbe infatti procurato alla dipendente un illecito aumento di stipendio. Le indagini hanno, infatti, fatto emergere che la Impellizzieri, che dal 2019 lavora in Comune a Savona, per diventare vicesegretario comunale avrebbe dovuto essere laureata ed essere iscritta all’albo apposito. Requisiti che, però, secondo quanto scoperto, la donna non possedeva. Per quattro anni dunque, secondo l’accusa, ha percepito senza titolo una busta paga più ricca.