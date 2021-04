Nell’auto droga e armi bianche: tre arresti

Tortona – Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i Carabinieri di Tortona hanno arrestato un ventottenne rumeno, un ventiduenne e un cinquantanovenne italiani. Il provvedimento è scattato dopo un controllo da parte dei militari avvenuto il 26 aprile a Tortona. Dopo aver fermato un mezzo i Carabinieri si sono insospettiti per il nervosismo delle persone a bordo e per questo hanno perquisito il ventottenne trovando 28 grammi di cocaina suddivisa in dosi oltre a 316 grammi di hashish suddivisi in dosi e in panetti, due bilancini e oltre cento euro in contanti. Il ventottenne rumeno e il cinquantanovenne sono stati anche denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli e armi bianche, in particolare di una chiave inglese, di un’asta telescopica e di un coltello multiuso. Il Tribunale di Alessandria ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di processo.