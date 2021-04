Pensionato di Mirabello muore dopo essere stato urtato da un camion

Mirabello Monferrato – Un anziano pensionato di Mirabello Monferrato, Rodolfo Giarola, 91 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion ieri pomeriggio, in piazza Martiri della Libertà a Mirabello. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Occimiano, giunti sul luogo dell’incidente e che conducono gli accertamenti, l’uomo era in sella alla sua bicicletta, con cui abitualmente si spostava nel paese, e sarebbe stato affiancato e urtato dal camion, finendo sotto le ruote.

Sul posto è intervenuto anche il 118 ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Giarola, vedovo, viveva solo in paese e lascia una figlia che vive in provincia di Pavia.