Altri tre giocatori positivi al Covid in casa Alessandria Calcio, ora in tutto sono otto

Alessandria – Sale il numero dei giocatori dell’Alessandria Calcio positivi al Covid. I tamponi effettuati venerdì sera (per protocollo Figc sono previsti ogni 48 ore quando nel gruppo squadra si registrano positività) hanno imposto lo stop per altri tre giocatori, il capitano Alessandro Gazzi, Simone Corazza e Lorenzo Poppa, uno dei giovani della Primavera aggregato alla prima squadra.

I tre si aggiungono, così, a Crisanto, Casarini, Parodi, Eusepi e Frediani facendo salire il numero dei positivi in casa grigia a otto giocatori.

Un’emergenza che sicuramente condizionerà la scelta di mister Longo per domenica in vista del match casalingo con la Pro Patria: il tecnico torinese aveva già anticipato, dopo l’allenamento di venerdì pomeriggio, molti cambiamenti.