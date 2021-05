Del Torchio al vertice di Guala Closures

Alessandria – Marco Giovannini non è più presidente e amministratore delegato della Guala Closures, la multinazionale con sede a Spinetta che produce chiusure in alluminio per alcolici. Gli subentra Gabriele Del Torchio che rappresenta la nuova proprietà del gruppo. All’assemblea di ieri sono stati fissati i 9 componenti del nuovo cda, 8 espressi dalla lista di maggioranza presentata dalla Special Packaging Solutions Investments che fa capo al finanziere milanese Andrea Bonomi, e uno da quella di minoranza dello stesso Giovannini. La lista della Spsi, titolare del 47,8% del capitale sociale e del 42,6% dei diritti di voto, ha ottenuto oltre il 59% di voti. La lista di minoranza dall’azionista GCL Holdings, titolare del 13,7% del capitale sociale e del 23,15% dei diritti di voto, ha avuto il 29,9% dei voti. Con Del Torchio siederanno nel cda: Dante Razzano, Roberto Maestroni, Francisco Javier De Juan Uriarte, Chiara Arisi e poi in base alla legge le consigliere indipendenti Marina Brogi, Chiara Palmieri e Raffaella Viscardi. Rispettata dunque la quota rosa: quattro su otto. Il collegio sindacale sarà inoltre presieduto da Benedetta Navarra. Il nuovo cda resterà in carica per 3 esercizi, cioè fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.