Le donne sanno fare tutto

Buongiorno e buon sabato,

ci sono due testimonianze che ho ascoltato in questi giorni e che molto mi hanno fatto riflettere. Sono le testimonianze di due donne, diversissime tra loro per età, nazionalità, storia personale, ma accomunate dal fatto di aver visto il destino irrompere in maniera brutale nelle loro vite, costringendole a cambiare improvvisamente i propri progetti e a lottare strenuamente per non venire travolte da questo cambio di copione.

La prima è Gemma Capra, la vedova del commissario Luigi Calabresi, ucciso da un commando di Lotta Continua il 17 maggio del 1972. Ho avuto la fortuna di conoscere Gemma ormai parecchi anni fa e dico volutamente fortuna, perché in lei ho trovato una serenità e una forza d’animo che rappresentano un formidabile messaggio di speranza per tutti. Ne ho avuta l’ennesima conferma l’altro giorno, quando dopo l’arresto in Francia di un gruppo di terroristi italiani riparati Oltralpe per sfuggire alla giustizia italiana (fra loro Giorgio Pietrostefani, l’uomo condannato come mandante dell’omicidio Calabresi) ha ripercorso gli ultimi 49 anni di vita in un dialogo con il figlio Mario, giornalista e scrittore.

Sono molto amico di Mario, ma questo non c’entra con l’importanza che attribuisco alle parole di Gemma. Aveva soltanto 25 anni quando suo marito venne assassinato sotto casa, era madre di due figli e in attesa del terzo: difficile immaginare circostanze che più di queste potessero giustificare rabbia e odio. Invece no, sono altri i sentimenti che le appartengono, insieme con il più che legittimo desiderio ad avere giustizia. Al figlio Mario dice di “aver scelto il perdono”, in questo sorretta dalla fede, di essere arrivata anche a “pregare ogni giorno perché loro (gli assassini di suo marito, ndr) abbiano la pace nel cuore”. E rivolta ai suoi figli: “Ho scelto da subito di farvi vivere non nel rancore e nell’odio, ho fatto il possibile per darvi la gioia di vivere e di credere ancora nell’umanità, nell’uomo e nelle persone, nonostante tutto”.

La seconda testimonianza l’ho ascoltata dalla voce di Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione in Bielorussia alla “macchina repressiva” di Alexander Lukashenko, rieletto presidente dopo un voto non riconosciuto dall’Unione Europea. Soltanto un anno fa Tsikhanouskaya era un’insegnante di inglese, madre di due bambini e – come ha raccontato al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari – non aveva intenzione di dedicarsi alla politica. Ma l’arresto del marito, un popolare blogger, che denunciava le inefficienze del regime nella gestione della pandemia, ha cambiato tutto. Ha sfidato Lukashenko nelle elezioni del 9 agosto e poi è stata costretta a fuggire all’estero, da dove guida l’opposizione che continua a scendere in piazza contro “l’ultima dittatura d’Europa”. Etichettata dal regime come terrorista,

rischierebbe la pena di morte se rientrasse nel suo Paese. Eppure va avanti e riesce perfino ad abbozzare un sorriso discreto, quando dice che “il destino mi ha reso la leader in questo momento. E’ dura, ma continuiamo il cammino verso la democrazia”.

In queste due vicende, come dicevo molto diverse, sento forte il senso di responsabilità, quello che spinge – o costringe – a uscire dalla sfera delle prospettive personali e farsi carico di un peso più grande, di uno sforzo che diventa aiuto per tutti. Una sfida che non è da tutti. Però magari, riprendendo una battuta di Sviatlana Tsikhanouskaya, è da tutte: “Lo dico sempre: sono una donna, possa fare tutto”.

Buon Primo Maggio.