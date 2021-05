Automobilismo: il tortonese Alessandro Pier Guidi su Ferrari 488 GT secondo a Spa Francorchamps

Spa – Buona prova per Alessandro Pier Guidi, il pilota di Sarezzano (nel tortonese) impegnato ieri nella “6 Ore di Spa – Francorchamps” (Belgio), gara valida per il primo atto del FIA World Endurance Championship, il campionato mondiale delle vetture Gran Turismo.

Insieme a James Calado, su Ferrari 488 GT, Guidi ha dato battaglia e allo scoccare delle prime tre ore era al comando, approfittando di una sosta anticipata degli avversari, ma la sua “rossa” numero 51 ha dovuto poi cedere la leadership.

Prestazione convincente, anche se c’è ancora da lavorare per limare il gap coi primi.