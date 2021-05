Calcio Eccellenza: Castellazzo beffato in casa della capolista Chisola, Acqui cade in trasferta contro il Corneliano Roero

Alessandria – Altra domenica da dimenticare per le formazioni alessandrine impegnate nel campionato di calcio di Eccellenza, Girone B.

Il Castellazzo ha perso 1-0 in casa della capolista Chisola. Fatale per i Biancoverdi il rigore trasformato in pieno recupero del secondo tempo da Bordone. Una sfida comunque che la compagine alessandrina stava ben gestendo anche per il fatto che i locali erano rimasti in dieci per l’espulsione di Tuninetti al 12’ del primo tempo.

Male anche l’Acqui che si è arreso 2-1 in casa del Corneliano Roero.

Termali in vantaggio con Coletti al 25’ del primo tempo, ma poi i padroni di casa hanno trovato la rete del pareggio già prima dell’intervallo con un gol di Pasqualone. Poi al 12’ della ripresa ci ha pensato il fantasista Celeste a mettere alle spalle di Cipollina il 2-1 finale che ha dato la vittoria alla compagine cuneese.