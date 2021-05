Calcio Serie D: il Casale batte l’Imperia fuori casa, salvezza a un passo

Imperia (Imperia 1 – Casale Fbc 2) – Terza vittoria consecutiva del Casale che ha espugnato il ‘Ciccione’ di Imperia per 2-1 grazie a una doppietta di Poesio e, con questi ulteriori tre punti, mette praticamente in cassaforte la questione salvezza.

In Liguria va in scena una gara senza grandi occasioni e che il Casale affronta con una formazione ampiamente rimaneggiata: alle assenze già note di M’Hamsi e Coccolo, si aggiungono quelle di Fabbri (problemi muscolari) e Cintoi (infiammazione al piede).

I Nerostellati si sono dimostrati squadra solidissima in difesa ma anche esperta e cinica davanti. Mercoledì monferrini impegnati, nel turno infrasettimanale, al “Palli” con la Caronnese.

Nel primo tempo, al 14′, Imperia in avanti: cross di Capra verso Di Salvatore, il pallone è lungo.

Al 46′ azione personale di Gnecchi che non vede libero Capra lì accanto, la conclusione si perde sul fondo.

Nel secondo tempo al 12′ lancio di Capra verso Sassari in mezza rovesciata, Drago devia in angolo.

Al 14′ il Casale passa in vantaggio: fallo di Grandoni in area su Colombi, è rigore. Dal dischetto va Poesio che trasforma: 0-1.

Al 30′ rasoterra dalla distanza di Gnecchi, Drago si distende e blocca senza difficoltà.

Al 38′ l’Imperia pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Grandoni, sottoporta corregge Cassata: 1-1.

Al 47′ il Casale trova in pieno recupero il gol della vittoria: cross di Franchini dalla destra, palla in area, velo di Lanza per la deviazione vincente di Poesio: 1-2.

Imperia: Dani, Scannapieco, Malandrino, Grandoni, De Bode, Gandolfo, Capra, Martelli (25′ st Cassata), Donaggio, Gnecchi, Di Salvatore (9′ st Sassari). A disp: Palmieri, Fazio, Luisi, Fatnassi, Malltezi, Kacellari, Sancinito. All.: Lupo

Casale: Drago, Nouri, Fontana (31′ st Lanza), Raso, Guida (23′ st Mullici), Todisco, Romeo, Poesio, Colombi (18′ st Franchini), Lewandoski (27′ st Bettoni), Cocola (44′ st Moolenar). A disp: Tarlev, Nnadi, Esposito. All.: Buglio

Arbitro: Silvestri di Roma

Gol: Poesio (st 15′ rig, 45′) e Cassata (35′)

Ammoniti: Gandolfo, Fiani (I); Romeo, Todisco, Raso (C)

Espulsi: il tecnico Lupo (I)

Corner: 4-1

Recuperi: 1+5

Note: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.