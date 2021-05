Disastro autostrade: al primo fine settimana libero code chilometriche tra Liguria e Piemonte

Genova – Scene da film al primo fine settimana libero dopo i lunghi mesi di quarantena. Come al solito le autostrade che dalla Liguria entrano in Piemonte sono andate in tilt. I soliti cantieri inattivi e i frequenti scambi di carreggiata hanno generato code chilometriche e traffico a scartamento ridotto per il rientro. Sono stati almeno 25 i chilometri di code che si sono formate sulle autostrade liguri in questo secondo pomeriggio della prima domenica di maggio: 12 i chilometri di code segnalati sulla A12 tra Chiavari e Nervi, a causa dei lavori, mentre sulla a A10 sono 13 tra Varazze e Voltri.